Тула вошла в десятку городов, где чаще всего бронируют отели на Новый год

Тула вошла в топ-10 городов, где россияне бронируют отели на Новый год, передает ТАСС. Большинство бронирований отелей на предстоящие новогодние праздники приходится на внутренние направления внутри страны – 95,35 процента, в то время как всего 4,69 процента бронирований относится к зарубежным направлениям.