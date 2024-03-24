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Анна Кузнецова предложила закрепить статус студенческой семьи

Анна Кузнецова предложила закрепить статус студенческой семьи

В новый национальный проект «Семья», который Правительство готовит по поручению президента, нужно включить как минимум три блока: о благополучии семьи, инфраструктуре для родителей и воспитании детей с учетом традиционных семейных ценностей.

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