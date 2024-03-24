Анна Кузнецова предложила закрепить статус студенческой семьи

В новый национальный проект «Семья», который Правительство готовит по поручению президента, нужно включить как минимум три блока: о благополучии семьи, инфраструктуре для родителей и воспитании детей с учетом традиционных семейных ценностей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии