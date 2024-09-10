Студентам рассказали о проявлениях экстремизма и терроризма Помощник прокуратуры А. П. Юрченко. встретилась с учащимися гр П-31 и Б-31 Новоаннинского сельскохозяйственного колледжа.
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Студентам рассказали о проявлениях экстремизма и терроризма Помощник прокуратуры А. П. Юрченко. встретилась с учащимися гр П-31 и Б-31 Новоаннинского сельскохозяйственного колледжа.