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Массовое ДТП с участием машины Росгвардии произошло в Москве

Массовое ДТП с участием машины Росгвардии произошло в Москве

РЕН ТВ Массовое ДТП произошло на Профсоюзной улице на юго-западе Москвы, сообщает источник РЕН ТВ.Как пояснил собеседник, участниками аварии стали не менее пяти машин, в том числе такси и автомобиль Росгвардии.

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