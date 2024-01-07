Массовое ДТП с участием машины Росгвардии произошло в Москве

РЕН ТВ Массовое ДТП произошло на Профсоюзной улице на юго-западе Москвы, сообщает источник РЕН ТВ.Как пояснил собеседник, участниками аварии стали не менее пяти машин, в том числе такси и автомобиль Росгвардии.