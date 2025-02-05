«В феврале все изменится»: всего один удар России создал Зеленскому неразрешимые проблемы

Один удар со стороны России поставил под сомнение перспективы выживания украинского правительства. Оказалось, что для создания серьезных проблем достаточно всего одной атаки.
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