В Казани приостановили деятельность кафе из-за кишечной инфекции

Деятельность кафе «Исфара» в Казани, после посещения которого у четырех человек выявлена кишечная палочка, приостановлена по решению суда, 28 июня сообщает управление Роспотребнадзора по республике Татария.
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