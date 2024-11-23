Западная компания Gallup не случайно опубликовала на уходящей неделе результаты социологического опроса, который фиксирует, что 52% опрошенных на Украине выступает за скорейшее начало мирных переговоров с Россией, а войну до конца поддерживает только 38% респондентов.
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