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Стадия принятия на Украине наступила еще весной 2024 – Зеленский скрывал социологию

Стадия принятия на Украине наступила еще весной 2024 – Зеленский скрывал социологию

Западная компания Gallup не случайно опубликовала на уходящей неделе результаты социологического опроса, который фиксирует, что 52% опрошенных на Украине выступает за скорейшее начало мирных переговоров с Россией, а войну до конца поддерживает только 38% респондентов.

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