Neva.Today
ГлавнаяГородские новостиХроника происшествийЛента новостей
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Neva.Today

8 825 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Моргунов
    АЛЛЛЕ, ШВЕДЫ, НИХ-Я НЕ СЛЫШНО ЭСТЫ !!!Швеция заявила о ...
  • Strannik Mr
    Не сбрасывайте со счетов Баширова и Петрова, а также нашего "друга" Байдена, который ссыться по ночам.Эстонцы увидели «...
  • firedragon
    Не пора ли ограничить кликуш? И устанавливать вышки по нормам САНПИНА, а не потому что бабушки заволновались? Вспомни...В Петербурге пред...

В Госдуму внесли законопроект, обязывающий застройщиков исполнять рекламные обещания

В Госдуму внесли законопроект, обязывающий застройщиков исполнять рекламные обещания

Группой депутатов от партии «Новые люди» внесен в Госдуму законопроект, обязующий признать публичной офертой любую информацию, которую застройщик предоставляет в своей рекламе в виде буклетов, роликов и так далее.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх