В Госдуму внесли законопроект, обязывающий застройщиков исполнять рекламные обещания

Группой депутатов от партии «Новые люди» внесен в Госдуму законопроект, обязующий признать публичной офертой любую информацию, которую застройщик предоставляет в своей рекламе в виде буклетов, роликов и так далее.
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