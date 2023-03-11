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Американский комик Дор: США должны вспомнить о Сирии и прекратить визжать об Украине

Американский комик Дор: США должны вспомнить о Сирии и прекратить визжать об Украине

США должны вспомнить о вторжении в Сирию, когда визжат об Украине. Это заявление сделал американский юморист и политический обозреватель Джимми Дор.

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