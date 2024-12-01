Всероссийский день хоккея был учрежден в 2007 году по инициативе Владислава Третьяка. «В первый день зимы в России отмечается День хоккея! Хочу от души поздравить с этим праздником всех, кто играет, тренирует, болеет на трибунах и просто искренне переживает в каждом матче! В нашей стране хоккей – зимний вид спорта номер один, и количество зрителей как на стадионах, так и у экранов это лишний раз подтверждает.
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