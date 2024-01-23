В Ростовской области разыскивают неизвестного таксиста, который сбил двух детей и уехал

Мужчина не бросил двух мальчиков на перекрёстке, а довёз до дома, пообещав скоро вернуться.Дорожное происшествие случилось в городе Батайске Ростовской области, где накануне таксист сбил на пешеходном переходе двух несовершеннолетних подростков.
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