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В Ростовской области разыскивают неизвестного таксиста, который сбил двух детей и уехал

В Ростовской области разыскивают неизвестного таксиста, который сбил двух детей и уехал

Мужчина не бросил двух мальчиков на перекрёстке, а довёз до дома, пообещав скоро вернуться.Дорожное происшествие случилось в городе Батайске Ростовской области, где накануне таксист сбил на пешеходном переходе двух несовершеннолетних подростков.

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Комментарии
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РОМАН Молчанов
Удоды гоняют не думая,а потом скрываются.Вот морды бы бил.
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