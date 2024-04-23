В Кировграде полицейские провели беседу с сотрудниками Дворца культуры по защите от действий мошенников

Встреча старшего инспектора группы по исполнению административного законодательства Межмуниципального отделения МВД России «Кировградское» капитана полиции Натальи Ждановских с сотрудниками и участниками творческих коллективов во Дворце культуры «Металлург» в Новоуральске была приурочена к обсуждению вопросов безопасности при общении по телефону.