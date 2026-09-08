Экс-мэр Таллина погорел на попытках заработать в Крыму и Херсоне

Капиталовложения в украинскую экономику назвал первым шагом на пути к банкротству бывший мэр Таллина Тынис Пальтс, 8 августа текст с заголовком «История моего дела о банкротстве» он опубликовал на странице в соцсети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
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