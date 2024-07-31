Алжир обвинил Израиль в терроризме

Постоянный представитель Алжира при ООН Амар Бенджама на заседании Совета безопасности в среду, 31 июля, заявил, что убийство главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране является террористическим актом, совершенным Израилем, – сообщают СМИ.
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