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Алжир обвинил Израиль в терроризме

Алжир обвинил Израиль в терроризме

Постоянный представитель Алжира при ООН Амар Бенджама на заседании Совета безопасности в среду, 31 июля, заявил, что убийство главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране является террористическим актом, совершенным Израилем, – сообщают СМИ.

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