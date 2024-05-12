Журналисты шоу «Малахов» сняли репортаж о коллекторе челябинского поселка. Фото

Журналисты шоу «Малахов» телеканала «Россия 1» сняли репортаж о поселке Кадровик (Копейский городской округ, Челябинская область), где 12 мая обвалился коллектор, а по улицам начала течь вода из канализации.
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