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Экс-чемпион мира по боксу Флэнеген поцеловал Холанда, выбежав на поле после гола Эрлинга «Шеффилду»

Экс-чемпион мира по боксу Флэнеген поцеловал Холанда, выбежав на поле после гола Эрлинга «Шеффилду»

В воскресенье «Манчестер Сити» обыграл «Шеффилд Юнайтед» (2:1) в матче 3-го тура АПЛ. Холанд забил первый гол в матче на 63-й минуте.

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