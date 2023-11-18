Нехватка мужских лосин, стриженый газон бронзового века, бесследное стадо бизонов и другие ляпы кино

Исторические фильмы многим кажутся неплохой заменой учебника истории для подростков. Действительно, зачем многоречиво описывать, как люди одевались, что они ели и что их заботило, если всё можно показать наглядно и притом захватывающе? Проблема в том, что многие исторические фильмы очень и очень страдают исторической неточностью.