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Нехватка мужских лосин, стриженый газон бронзового века, бесследное стадо бизонов и другие ляпы кино

Нехватка мужских лосин, стриженый газон бронзового века, бесследное стадо бизонов и другие ляпы кино

Исторические фильмы многим кажутся неплохой заменой учебника истории для подростков. Действительно, зачем многоречиво описывать, как люди одевались, что они ели и что их заботило, если всё можно показать наглядно и притом захватывающе? Проблема в том, что многие исторические фильмы очень и очень страдают исторической неточностью.

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