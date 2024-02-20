Такер Карлсон заявил, что Борис Джонсон потребовал миллион долларов за интервью

В интервью изданию Blaze американский журналист Такер Карлсон рассказал, что после обвинений со стороны бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в связях с Кремлем из-за его интервью с президентом РФ Владимиром Путиным, он отправил запрос на интервью Джонсону.
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