Такер Карлсон заявил, что Борис Джонсон потребовал миллион долларов за интервью

В интервью изданию Blaze американский журналист Такер Карлсон рассказал, что после обвинений со стороны бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в связях с Кремлем из-за его интервью с президентом РФ Владимиром Путиным, он отправил запрос на интервью Джонсону.