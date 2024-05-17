МИД Израиля назвал обвинения ЮАР в геноциде ложными и предвзятыми

Министерство иностранных дел Израиля заявило, что ЮАР «представляет предвзятые и ложные утверждения», которые «опираются на ненадежные источники ХАМАС», в ответ на переданное в Международный суд ООН дело по обвинению в геноциде, сообщило 16 мая агентство Reuters.