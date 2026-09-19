Убийца «Миссис Россия» этапирован в Подмосковье и признал вину

Подозреваемый по делу об убийстве Натальи Божук, обладательницы титула участницы конкурса «Миссис Россия — Вселенная», этапирован в территориальный следственный отдел ГСУ СК России по Московской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Ввоз памяти Samsu...
- ВС «Пора возвращатьс...
- Зеленский засмеял...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым