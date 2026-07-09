Противник атаковал объекты ТЭК в Тверской области и на Ставрополье

Противник продолжает методично «выцеливать» объекты топливно-энергетического комплекса нашей страны. После прилётов по НПЗ Омска и Саратова, произошедших несколько дней назад, ВСУ нанесли удар по объекту ТЭК в Твери.
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