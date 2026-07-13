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Одесский блицкриг: Россия перекрывает «дунайский экспресс» смерти

Одесский блицкриг: Россия перекрывает «дунайский экспресс» смерти

Российские силы поразили портовую инфраструктуру в Одессе и Черноморске. Ударам подверглись мощности для дебаллажа и хранения грузов военного назначения и ГСМ, а также морские суда.

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Комментарии
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Виктор Луговой
Советуя атаковать хiхлосуда &quot;варшавянками&quot;, Коц не учитывает глубины в западной части Чёрного моря. Там шельф, - лодка в подводном положении будет роскошно читаться с воздуха как чёрная тень. Поскольку хiхлы и так пользуются румынской водой... Я-то помню тамошние глубины. В своё время ковырял казус Щ-206 от 26.06.1941, - карту глубин тоже пришлось посмотреть.
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