Российские силы поразили портовую инфраструктуру в Одессе и Черноморске. Ударам подверглись мощности для дебаллажа и хранения грузов военного назначения и ГСМ, а также морские суда.
Одесский блицкриг: Россия перекрывает «дунайский экспресс» смерти
Комментарии
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Виктор Луговой
Советуя атаковать хiхлосуда "варшавянками", Коц не учитывает глубины в западной части Чёрного моря. Там шельф, - лодка в подводном положении будет роскошно читаться с воздуха как чёрная тень. Поскольку хiхлы и так пользуются румынской водой... Я-то помню тамошние глубины. В своё время ковырял казус Щ-206 от 26.06.1941, - карту глубин тоже пришлось посмотреть.
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