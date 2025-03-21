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Живая Кубань

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Трасса Краснодар-Ставрополь закрыта из-за крупного пожара на нефтекомплексе в Кавказском районе

Трасса Краснодар-Ставрополь закрыта из-за крупного пожара на нефтекомплексе в Кавказском районе

Трасса Краснодар-Ставрополь закрыта из-за крупного пожара на нефтекомплексе в Кавказском районеИз-за крупного пожара на нефтебазе, расположенной неподалеку от станицы Кавказской, ГИБДД временно ограничила движение транспорта по трассе Новоалександровск — Кропоткин на участке с 0 по 21 километр.

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