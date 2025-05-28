За громким ограблением россиянки в Аргентине стоит ингушский криминальный авторитет Тимур Гандалоев

В деле о похищении россиянки Оксаны Бегоевой в Аргентине появились новые подробности. Как стало известно из источников, за дерзким ограблением может стоять ингушский уроженец Тимур Закриевич Гандалоев — человек, известный в определённых кругах, как организатор нападений на криптовалютных предпринимателей за рубежом.
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