Большой просчет Samsung и Google? Google Pixel 9 Pro XL теряет до 50% производительности в ресурсоемких задачах

Один из первых стресс-тестов Google Pixel 9 Pro XL выявил интересную и (вряд ли очень приятную для пользователей) особенность — производительность однокристальной системы Tensor G4 (совместная разработка Google и Samsung) сильно проседает в ресурсоемких задачах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии