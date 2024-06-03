Шольц: мы будем защищать каждый дюйм территории НАТО

Недавний шаг НАТО по укреплению своей восточной границы направлен на сдерживание России. С таким заявлением выступил канцлер Германии Олаф Шольц, добавив, что Москве должно быть ясно, что альянс будет готов защитить себя в случае необходимости.
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