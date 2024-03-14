Гинеколог Сурсяков заявил о необходимости договариваться с людьми в возрасте 25-30 лет о рождении ребенка

Кандидат медицинских наук, врач-гинеколог Владимир Сурсяков в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» заявил, что врачам и государству следует научиться договариваться с людьми, чтобы они рожали первого ребенка в возрасте 25-30 лет.