Гинеколог Сурсяков заявил о необходимости договариваться с людьми в возрасте 25-30 лет о рождении ребенка

Кандидат медицинских наук, врач-гинеколог Владимир Сурсяков в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» заявил, что врачам и государству следует научиться договариваться с людьми, чтобы они рожали первого ребенка в возрасте 25-30 лет.
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