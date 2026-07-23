В России назвали особенность в возвращении Украиной своих военнопленных

Украина возвращает своих военнопленных по избирательному принципу. Такую особенность в процессе обмена назвала уполномоченный по правам человека при президенте России Яна Лантратова, передает РИА Новости.
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