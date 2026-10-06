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Царьград

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Politico: Украина отвергла условия ЕС по зерновым ограничениям

Politico: Украина отвергла условия ЕС по зерновым ограничениям

Украина, по словам министра Тараса Высоцкого, отказалась от членства в ЕС, если будут введены постоянные ограничения на экспорт украинского зерна.

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