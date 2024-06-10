Численность диких животных увеличилась в Нижегородской области

В Нижегородской области увеличилась численность лося, косули, рыси, медведя, зайца-беляка и ондатры. Об этом сообщает региональное министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного мира по данным государственного мониторинга.
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