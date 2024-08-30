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"И полковники, и генералы с его планёрок выходили "намыленные": Офицер из Минобороны рассказал, чем особо отличился экс-замминистра обороны Попов

"И полковники, и генералы с его планёрок выходили "намыленные": Офицер из Минобороны рассказал, чем особо отличился экс-замминистра обороны Попов

Неожиданно для всех, после достаточно длительной паузы, чистки в Минобороны возобновились. Очередным задержанным оказался ещё один бывший заместитель министра обороны, проработавший в ведомстве 11 лет, Павел Попов.

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