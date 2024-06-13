Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 426 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    А вообще доллары и евро наша частная собственность,азначит что хочем то и делаем.Если Америке и Европе что-то не нрав...В России бросилис...
  • Eduard
    Семь негодяев.Мир не их колония!G7 определилась, ...
  • Eduard
    Это называется "воровство",а вся "Семерка" просто банда,которая занимается не их незаконными делами.Они не суд,они им...G7 определилась, ...

Губернатор Перми наградил экс-депутата, потерявшего руку в ходе СВО

Губернатор Перми наградил экс-депутата, потерявшего руку в ходе СВО

Так же были награждены еще несколько военнослужащих из Пермского края.Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин вручил знак отличия ордена Святого Георгия — Георгиевский крест IV степени и медаль «За отвагу» бывшему депутату Законодательного собрания Пермского края Александру Григоренко.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх