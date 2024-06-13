Губернатор Перми наградил экс-депутата, потерявшего руку в ходе СВО

Так же были награждены еще несколько военнослужащих из Пермского края.Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин вручил знак отличия ордена Святого Георгия — Георгиевский крест IV степени и медаль «За отвагу» бывшему депутату Законодательного собрания Пермского края Александру Григоренко.
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