Пенсии вырастут, выплаты удвоят: Что изменится для пожилых россиян в 2027 году

Главное в тезисах: Тезис 1: С 1 февраля 2027 года фиксированная выплата к страховой пенсии по старости вырастет с 9 584 до 10 236,44 рубля, а для пенсионеров старше 80 лет она удвоится и превысит 20 472,88 рубля.