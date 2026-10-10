Пенсии вырастут, выплаты удвоят: Что изменится для пожилых россиян в 2027 году

Главное в тезисах: Тезис 1: С 1 февраля 2027 года фиксированная выплата к страховой пенсии по старости вырастет с 9 584 до 10 236,44 рубля, а для пенсионеров старше 80 лет она удвоится и превысит 20 472,88 рубля.
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