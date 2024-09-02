Памятник режиссеру Балабанову поставят возле киностудии

В Екатеринбурге определились с местом, где будет стоять памятник кинорежиссеру Алексею Балабанову. Как сообщил депутат Екатеринбургской гордумы Дмитрий Сергин, памятник установят возле здания Свердловской киностудии на проспекте Ленина.
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