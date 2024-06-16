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Британские СМИ назвали атомную подлодку ВМФ РФ «Архангельск» угрозой НАТО

Британские СМИ назвали атомную подлодку ВМФ РФ «Архангельск» угрозой НАТО

Новейшая многоцелевая атомная подводная лодка (АПЛ) «Архангельск» может представлять большую угрозу для военных баз НАТО, военно-морских конвоев и береговой критически важной инфраструктуры, сообщает 15 июня британский таблоид Express.

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