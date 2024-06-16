Британские СМИ назвали атомную подлодку ВМФ РФ «Архангельск» угрозой НАТО

Новейшая многоцелевая атомная подводная лодка (АПЛ) «Архангельск» может представлять большую угрозу для военных баз НАТО, военно-морских конвоев и береговой критически важной инфраструктуры, сообщает 15 июня британский таблоид Express.
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