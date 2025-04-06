Еще одно ЧП с россиянами в Дубае: рухнул воздушный шар с туристами, люди изувечены

ДУБАЙ, 6 апреля, ФедералПресс. В Дубае разгорается скандал вокруг инцидента с туристическим воздушным шаром: россиянка, участвовавшая в полете, утверждает, что двое пассажиров погибли при падении, а сама она подверглась угрозам со стороны туроператора.
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