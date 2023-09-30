Копии кожаной куртки главы NVIDIA Дженсена Хуанга — популярный товар в интерне...

Копии кожаной куртки главы NVIDIA Дженсена Хуанга — популярный товар в интернет-магазинахРуководитель NVIDIA Дженсен Хуанг (Jensen Huang) известен, кроме всего прочего, своей любовью к чёрным кожаным курткам, без которых его редко можно увидеть на публике.
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