Лефортовский суд назвал скандальную вечеринку в «Мутаборе» пропагандой ЛГБТ

Вечеринка в ночном клубе «Мутабор» пропагандировала нетрадиционные сексуальные отношения. Об этом заявил Лефортовский суд Москвы в решении по делу рэпера Vacio (Николая Васильева), сообщило РИА «Новости».
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