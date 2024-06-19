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Вице-премьер Гончаров прокомментировал коммунальный кризис в Борзе и дал обещание

Вице-премьер Гончаров прокомментировал коммунальный кризис в Борзе и дал обещание

При подготовке к новому отопительному сезону Борзя снова стала «горячей точкой».Вице-премьер правительства региона Алексей Гончаров провел сегодня прямой эфир в соцсетях на тему подготовки к отопительному сезону.

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