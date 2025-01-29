Punch Media запустила новый формат интерактивной рекламы — Box Banner

Формат подойдет для решения задач по повышению качества трафика на посадочную страницу за счет: видимости более 80%; высокой вовлеченности пользователей — механика помогает бренду показать сразу несколько креативов; интерактива — пользователь может сам управлять рекламным блоком, листая слайды и инициируя взаимодействие с интересующим слайдом.