Punch Media запустила новый формат интерактивной рекламы — Box Banner

Формат подойдет для решения задач по повышению качества трафика на посадочную страницу за счет: видимости более 80%; высокой вовлеченности пользователей — механика помогает бренду показать сразу несколько креативов; интерактива — пользователь может сам управлять рекламным блоком, листая слайды и инициируя взаимодействие с интересующим слайдом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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