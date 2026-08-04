Депутат Государственной думы Светлана Журова заявила, что 40-дневный антироссийский план, утверждённый президентом Украины Владимиром Зеленским 26 июня и реализуемый Службой безопасности Украины (СБУ), не достиг поставленных целей и оказался безрезультатным.
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