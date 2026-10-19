В Лос-Анджелесе прошло грандиозное шоу Victoria’s Secret, в рамках которого 29-летняя Кайли Дженнер впервые вышла на подиум, продефилировав в легендарном Fantasy Bra стоимостью 50 миллионов долларов — самом дорогом бриллиантовом бюстгальтере за всю историю шоу.