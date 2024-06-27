Роскачество сообщило о признаках шпионажа за человеком через телефон

Также в ведомстве подсказали, как избавиться от вредоносных программ.Как пишет портал "Парламентская газета" со ссылкой на главу центра цифровой экспертизы Роскачества Сергея Кузьменко, есть несколько признаков, позволяющих практически безошибочно рассказать о постороннем присутствии в телефоне.