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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Китайская Loongson готовит новую видеокарту, которая по мощности будет на уровн...

Китайская Loongson готовит новую видеокарту, которая по мощности будет на уровн...

Китайская Loongson готовит новую видеокарту, которая по мощности будет на уровне RTX 2080Как стало известно, китайский производитель чипов Loongson готовит новый графический процессор Loongson 9A2000, который будет значительно быстрее, чем нынешний 9A1000.

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