В Москве тестируют передвижную станцию, которая подъезжает к припаркованному электромобилю для подзарядки.
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