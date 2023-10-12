Две жительницы Новосибирской области предстанут перед судом по обвинению в незаконной организации и проведении азартных игр

В результате реализации оперативной информации в июле текущего года сотрудниками группы экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Тогучинскому району пресечена деятельность двух незаконных игорных заведений, расположенных в городе Тогучине.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии