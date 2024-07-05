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Царьград

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В России китайские машины стали чаще приезжать на СТО

В России китайские машины стали чаще приезжать на СТО

Владельцы китайских машин в России стали чаще ездить на станции технического обслуживания.В России китайские машины стали чаще ездить на СТО, пишет издание "Движок" со ссылкой на исследование FIT Servic, проведённое в 2023-2024 годах.

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