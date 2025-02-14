Володин поручил разобраться с ошибкой в имени убийцы Пушкина

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету ГД по культуре разобраться в ситуации с перепутанным именем убийцы Александра Пушкина в официальном документе правительства, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Олег Смолин (КПРФ).
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