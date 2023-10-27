15 знаменитостей, у которых есть высшее образование или даже докторская степень

А кто это у нас такой умный и образованный? Разумеется, мы не ждали от известных в области развлечения людей того, что они все тёмные и дай бог школу закончили — как минимум, они вполне могли получить вышку в области искусства и культуры.
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