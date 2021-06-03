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Новый документальный фильм Валерии Гай Германики «Папа» выходит в прокат

Новый документальный фильм Валерии Гай Германики «Папа» выходит в прокат

Новый документальный фильм Валерии Гай Германики «Папа» выходит в прокат prspbС 3 июня КАРО.Арт представляет эксклюзивный прокат нового документального фильма Валерии Гай Германики «Папа» в Москве, Петербурге, Казани, Екатеринбурге и Калининграде.

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